Блумберг шантажирует Трампа ядерным оружием из-за Украины

Игорь Шкапа.  
27.11.2025 10:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 33
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Если Украина подпишет невыгодную для себя мирную сделку, то на принципе нераспространения ядерного оружия можно будет поставить крест.

Как передает корреспондент «ПолитНавгатора», об этом в статье, опубликованной одним из рупоров глобалистов, агентством «Блумберг», пишет его собственник и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Если Украина подпишет невыгодную для себя мирную сделку, то на принципе нераспространения ядерного оружия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Понимая, что Дональда Трампа Украина мало что значит, автор пытается играть на чувствительных струнах США, убеждая, что неудачная сделка якобы будет представлять угрозу для стратегических интересов США.

«Россия приобрела бы военное влияние, угрожая Европе и увеличивая, а не уменьшая нагрузку на Америку. Пентагону, вероятно, пришлось бы увеличить поддержку союзников по НАТО, направив больше войск, усилив средства наблюдения, усилив противоракетную оборону и усилив меры по урегулированию кризисов, оставив меньше ресурсов для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе», – нагнетает Блумберг.

Дальше он и вовсе пугает расползанием ядерного оружия по планете.

«Отказ от Украины превратит страну в ещё один Афганистан — суровый пример ненадёжности США для потенциальных партнёров. Это будет способствовать распространению ядерного оружия, поскольку уязвимые государства придут к выводу, что им нужны собственные средства сдерживания, что приведёт к распространению нестабильности по всему миру.

И это подорвет либеральный порядок, который США отстаивали и от которого получали огромную выгоду после окончания Второй мировой войны. Такие страны, как Китай, почувствовали бы больше свободы в реализации своих территориальных амбиций», – стращает автор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить