Август станет последним месяцем существования Украины – американский разведчик

Анатолий Лапин.  
19.06.2025 19:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Украина не сможет продержаться без американской помощи дольше, чем до июля-августа, США при этом отказывают ей в новых поставках оружия и техники.

Об этом в эфире интернет-канала «Judging Freedom» заявил экс-разведчик США Тони Шаффер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет продержаться без американской помощи дольше, чем до июля-августа, США при этом...

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«Мы всегда верили, что украинцы будут действовать рационально, и это было нашей ошибкой, потому что они не действуют рационально. Они продолжают делать то, что позволяет их людям умирать без надежды на победу. Так что я думаю, это проблема, с которой столкнулись многие из нас.

При этом у нас больше нет двух вещей, которые нам были нужны. Финансирование из США заканчивается, оно не будет возобновлено, и поставки оружия тоже заканчиваются. Пит Хеггсет (министр обороны США, – авт.), наш друг Пит, сказал, что мы не отправляем им беспилотники и противоракетные системы, которые им нужны», – напомнил он.

«Так что, если это прекратится, они просто не смогут воевать… Я не знаю, где они найдут деньги, которые они не могут заплатить стране, которая не победит и не получит доступное оружие. Я не знаю, как это возможно. Так что я действительно думаю, что июль и август будут последними месяцами, когда украинцы будут держаться», – заключил Шаффер.

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