Залужного ждет трибунал, а не выборы – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
25.08.2025 19:46
  (Мск) , Киев
Бывший главком ВСУ, а ныне – посол Украины в Великобритании Валерий Залужный должен не на выборы идти, а готовиться к трибуналу – слишком много вопросов по ходу войны возникло в его адрес. В том числе, они касаются десятков тысяч жизней ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть определенные симптомы, говорящие о том, что Залужный, как минимум, подумывает, а как максимум, – уже сосватан в какой-то политический проект

Если он не заявится в политику, то и говорить об этом нечего. А если заявится, тогда придется отвечать на вопросы, которые надо было бы задавать на трибунале. Есть вопросы, которые волнуют меня и не только меня, когда они будут озвучены, они заволнуют еще миллионы людей.

Залужный как непосредственный участник тех событий, должен дать на них ответ, и трибунал должен определить, есть его вина в этих действиях или нет. Речь идет о десятках тысяч жизней наших воинов…», – сказал укро-боевик.

«События 22-го года меня особенно интересуют. Короче, там есть вопросы, по которым пока нет ответа, обвинения никто не предъявляет, но оно висит в воздухе. Кто-то его получит, кто-то совершил эти преступления – и главком, как минимум, свидетель, а, может быть, и соучастник», – заявил Бекренев.

