Заигрывать по-ленински с украинством смертельно опасно – генерал СВР

Полагать, что возможна какая-то другая, «хорошая» Украина – это даже не наступать на те же грабли, а прямо брать и колотить себя ими по голове.

Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы будем приходить на освобождённые территории с русской идеей, а не с Лениным, то вы увидите, вы убедитесь, как быстро пойдёт процесс возрождения русской нации на Украине. Если Россия будет приходить с этой идеей: мы – русские, мы объединяем южнорусские земли, мы возвращаемся на исторические наши позиции. Если мы с русской идеей приходим туда, то проблем будет гораздо меньше, и процесс возрождения русского духа на Украине, по крайней мере, Восточной и Центральной, пойдёт очень быстрыми темпами. А если мы начнём заигрывать с этой провалившейся – но эта же идея не только провалилась, она стала для нас смертельно опасной! Украинство. Его и создавали для того, чтобы это была смертельно опасная угроза Великой России. Специально же создавали это украинство. И сейчас поддерживать это – это значит, закладывать на будущее опять очаги вот этого сепаратизма, отделения от России», – сказал Решетников.