Украина ударила по России. ВС РФ не остались в долгу
Украина вновь массово атаковала российские регионы беспилотниками.
По информации Минобороны РФ только за ночь над Россией было уничтожено 40 дронов самолетного типа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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А всего, начиная с 20.00 вчерашнего дня, по России был выпущен 91 БПЛА.
Ночь взрывы слышались в Рязани. По предварительным данным, дроны пытались атаковать местный НПЗ. По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших и материального ущерба нет.
Громко было и над Дзержинском Нижегородской области, глава котрой Глеб Никитин утверждает, что обошлось без последствий.
Атакована была и Липецка область.
При этом ВС РФ в долгу не остались, в свою очередь ударив по Украине беспилотниками.
«ВС России нанесли удары по Киеву, Харькову, Одессе и Днепропетровску, противник насчитал в воздухе более 40 наших БПЛА», – пишет связываемый с Погранслужбой ФСБ тг-канал «Два майора».
Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе горят автомобили.
«В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха», – добавил он.
Напомним, что такого рода объекты зачастую используются как места дислокации ВСУ.
Кроме того, атаке подверглись несколько районов Днепропетровской области. Гауляйтер региона Сергей Лысак сообщает в первую очередь о жертвах среди гражданских, но проговаривается, что «повреждена инфраструктура».
Взрывы звучали в Одессе и Харькове, но пока данных о результатах прилетов нет.
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