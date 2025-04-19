Террорист Сенцов: Командование нам врет о войне

Игорь Шкапа.  
19.04.2025 11:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское командование вводит в заблуждение подразделения ВСУ, находящиеся на передовой, и отдает приказы, чреватые запредельными потерями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил осужденный в РФ за терроризм и вернувшийся на Украину по обмену Олег Сенцов, воюющий сейчас в составе ВСУ.

Украинское командование вводит в заблуждение подразделения ВСУ, находящиеся на передовой, и отдает приказы, чреватые...

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«Большего вранья, чем на войне, я нигде не видел. Говорят, что они [ВСУ] там есть, а их там нет. Ты рассчитываешь, что они там, а их там нет. А там противник. Говорят: «Не стрелять». Потом по нам стреляют-стреляют, а мы не отвечаем, потому что думаем, что это наши. А это были русские. И получается, что нам солгали. Потому что сказали, что они там, а их там не было», – жалуется террорист.

Кроме того, он признает, что порой отказывается выполнять приказы.

«Если бы я выполнял все приказы, которые мне отдавали, то меня бы уже убили. И я бы потерял в 10 раз больше людей», – добавил Сенцов.

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