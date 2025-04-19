Украинское командование вводит в заблуждение подразделения ВСУ, находящиеся на передовой, и отдает приказы, чреватые запредельными потерями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил осужденный в РФ за терроризм и вернувшийся на Украину по обмену Олег Сенцов, воюющий сейчас в составе ВСУ.

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«Большего вранья, чем на войне, я нигде не видел. Говорят, что они [ВСУ] там есть, а их там нет. Ты рассчитываешь, что они там, а их там нет. А там противник. Говорят: «Не стрелять». Потом по нам стреляют-стреляют, а мы не отвечаем, потому что думаем, что это наши. А это были русские. И получается, что нам солгали. Потому что сказали, что они там, а их там не было», – жалуется террорист.

Кроме того, он признает, что порой отказывается выполнять приказы.