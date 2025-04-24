Целые корпуса из представителей запрещённого в РФ нацистского «Азова», которые создают на Украине для защиты режима Зеленского, ни к чему хорошему не приведёт.

Об этом в своём видеоблоге заявил эмигрировавший с Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он заявил, что Крым ни при каких обстоятельствах не отдаёт, что будет прекращение огня – тогда начнём переговоры, после дождика в четверг, заявил, что Украина не отдаст управление ЗАЭС, что надо территории отдать и так далее. По сути, проблема этих заявлений в том, что они не подкреплены реальной силой. Силы же нет. Понятно, есть партия войны, сейчас там создали первый корпус «Азова» – они спешат, потому что думают, что им это поможет. Для чего они его создают? Это такая сила, которая должна потом охранять режим Зеленского. Ну, понятно, для чего создаётся корпус – он должен охранять режим. Поэтому в Нацгвардии тоже заявлено, что создаются два корпуса. Тоже на базе этих «ультра-националов», – сказал Соскин.