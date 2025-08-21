Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно добиваться размещения на своей территории военного контингента США.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил командир украинского 429-го отдельного полка БПЛА «Ахиллес» Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он жалуется, что даже вступление Украины в НАТО не гарантирует ее безопасности, поскольку 5-я статья устава альянса предусматривает лишь консультации, а не обязательное оказание военной помощи.

«Что бы нас могло бы удовлетворить? США должны на территории Украины разместить свои базы. Объясняю, почему. Присутствие в ЕС именно войск американских и расположение их баз – это сдерживающий фактор. Потому что в случае, если РФ наносит удар по территории ЕС, и, к примеру, попадает ракета в польскую какую-то базу, ну и что? Ну, уже залетали же беспилотники на территорию Польши», – говорит ВСУшник.

По его словам, в случае попадания по американской базе реакция будет иной.

«То есть это [гарантии безопасности] – размещение контингента как европейских стран, так и США на территории Украины. Следующее – это возможности получать вооружение США. За европейские деньги, за американские – не имеет значения, но в том количестве, которое необходимо для модернизации, перевооружения украинской армии и обучения личного состава для дальнейшего противодействия и в случае необходимости уничтожения противника на линии боевого столкновения», – фантазирует бандеровец.

К слову, Конституция Украины, на которую ссылается диктатор Зеленский, объясняя невозможность отказа от Донбасса, предполагает запрет на размещение иностранных военных баз.