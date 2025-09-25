Нацист Нантой: В Приднестровье готовят киллеров Путина!

Елена Острякова.  
25.09.2025 17:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 305
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Пропаганда, Россия


Приднестровье — это «раковая опухоль, которую нельзя удалять, а надо лечить», иначе Молдову никогда не примут в ЕС..

Об этом ветеран молдавской русофобии нацист Оазу Нантой заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего шахматиста-иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровье — это «раковая опухоль, которую нельзя удалять, а надо лечить», иначе Молдову никогда...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Проблему Приднестровья можно и нужно решать, потому что я наблюдаю, как российская агентура ведет себя в Евросоюзе. Если придет тот час, когда будет приниматься решение о принятии Молдовы в состав Евросоюза, я не хотел бы, чтобы российская агентура в разных странах вдруг сказала: ребята, у вас иностранные войска на территории, мы вас еще подержим в прихожей лет 15», – вещал Нантой.

Он считает, что в Молдове должна быть готова программа мгновенного перевода всей системы образования Приднестровья на румынский язык.

«На левом берегу есть эта система. Есть школа суворовцев, где обучаются дети с правого берега Днестра. И где готовят киллеров Путина. А об этом не говорят, не думают. Молдова сейчас, как в серфинге – появилась волна, что нас несет в ЕС. Но это не значит, что мы к этому готовы», – сказал Нантой.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить