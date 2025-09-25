Приднестровье — это «раковая опухоль, которую нельзя удалять, а надо лечить», иначе Молдову никогда не примут в ЕС..

Об этом ветеран молдавской русофобии нацист Оазу Нантой заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего шахматиста-иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблему Приднестровья можно и нужно решать, потому что я наблюдаю, как российская агентура ведет себя в Евросоюзе. Если придет тот час, когда будет приниматься решение о принятии Молдовы в состав Евросоюза, я не хотел бы, чтобы российская агентура в разных странах вдруг сказала: ребята, у вас иностранные войска на территории, мы вас еще подержим в прихожей лет 15», – вещал Нантой.

Он считает, что в Молдове должна быть готова программа мгновенного перевода всей системы образования Приднестровья на румынский язык.