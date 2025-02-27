«Мирные соглашения – это рэкет. Они выполняться не будут» – украинский писатель

Переговоры Украины с Россией якобы бессмысленны.

Об этом в интервью беглому иноагенту, а ныне украинскому телеведущему Евгению Киселеву рассказал помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я далеко не уверен в том, что любые соглашения, которые могут быть подписаны под мощным давлением, а мы сейчас видим практически рэкет. Под любым давлением подписанные соглашения, которые мы подпишем, Россия с большим удовольствием нарушит. Ей даже повода особого для этого не надо. Ну, придумают там каких-нибудь фашистов, нацистов, мальчиков в трусиках. Найдется, что придумать », – сказал Валетов.

При этом он проговорился, что ранее Украина уже променяла крупные российские инвестиции на войну.

«Это была не случайная война, просто был выбран наиболее удобный момент, но не было бы этого момента, был бы или захват Украины тихой сапой с помощью своих политиков. Или же это был бы захват Украины экономическим путем, поскольку я прекрасно помню размер проникновения российских больших капиталов, российской экономики в экономику украинскую на тот момент.

И мы знаем, сколько людей занимало ответственные посты в украинских силовых структурах, имеющих российский паспорт», – подытожил он.