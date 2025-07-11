Косовская «президентка» возмущена тем, что Вучич копирует Путина, которому доверяет большинство сербов
Президент Сербии Александр Вучич взял на вооружение стратегию президента РФ Владимира Путина.
Об этом «президентка» непризнанного Косово Вьоса Османи заявила в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он занимается разжиганием войны. Он говорит о «великой Сербии» или «сербском мире». Это копия путинской стратегии. Он смотрит на окружающие его страны как на временные образования. Это логика, которая была у России со времен Екатерины Великой. Типа: нападай, нападай, нападай. И что-то может остаться у тебя в конце», – вещала Османи.
Она недовольна тем, что при Вучиче уровень сотрудничества Сербии с ЕС снизился с 96% до 40%.
«Никаких санкций против России, против Ирана, никаких разногласий по ценностям. Это показывает, что он не просто сидит на двух стульях. Он уже сделал свой выбор. Поэтому те, кто продвигает тактику умиротворения, я думаю, просто тратят свое время впустую. Они пытались это делать 10 лет, и вот результат. 83% жителей Сербии из-за СМИ, захваченных Вучичем, считают, что войну начала Украина, доверяют Путину. Они не доверяют Западу и американскому руководству», – негодовала албанка.
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