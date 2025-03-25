Климкин боится, что европейский контингент побежит под российским огнем

Вадим Москаленко.  
25.03.2025 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Ключевым пунктом в вопросе отправки на Украину европейского военного контингента остаются гарантии безопасности США.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ключевым пунктом в вопросе отправки на Украину европейского военного контингента остаются гарантии безопасности США....

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«Критический вопрос, поскольку именно это в непубличной плоскости является предметом всех беспокойств в Европе. Представьте себе, начинается какой-то обстрел, и европейцы отходят. Помните Сребренницу или что-то такое? Я, конечно, далёк от проведения прямых параллелей. Но, тем не менее, это будет означать конец для европейцев, какого-либо доверия, какого-либо уважения в смысле безопасности. И это их очень волнует – а, вот, что, если?

Одно дело присутствовать там и генерировать политический сигнал присутствия, и совсем другое – это иметь мандат на какой-то ответ, может, не прямой. Иметь мандат на помощь нам в смысле дальнейшей агрессии. И как раз здесь начинаются очень сложные истории», – сказал Климкин.

«Пока что среди наших партнёров нет согласия, что и как здесь возможно, и ключевой историей для того, чтобы определиться, будет именно американская позиция: что американцы готовы гарантировать, и что американцы предоставят в качестве поддержки», – добавил экс-министр.

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