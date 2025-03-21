Киевским властям необходимо представлять европейцам Украину как защиту против «орды», а обществу внушить, что украинцы «шаг за шагом идут хоронить» Российскую империю.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила профессор Киевского политехнического университета «имени Сикорского», доктор «политических наук» Лидия Смола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В XI веке митрополит Илларион сказал, что задание Киевской Руси на то время защищать цивилизованный мир, защищать Европу от орды. Нам бы создать эту нарративную рамку, потому что люди живут в границах определённого нарратива… и сказать Европе, что мы будем тем, кто будет защищать вас от орды. А обществу напомнить о Давиде и Голиафе, о котором часто вспоминали в начале полномасштабного вторжения», – трепалась «профессор».