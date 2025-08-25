Генерал ВСУ усомнился в эффективности разрекламированных ракет «Фламинго»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нашумевшие в СМИ новые украинские ракеты «Фламинго» вряд ли смогут нанести масштабный вред России, потому что не будут произведены и запущены массово.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас за последний год столько раз рассказывали о мощных ракетах, а реализации пока в масштабах государства мы не увидели. Что касается самой «Фламинго», то любой специалист увидит, насколько похожа она на ту ракету, которую создал Вернер фон Браун. Ракета, которая не смогла даже при своем количестве достаточно серьезно повлиять на ситуацию во времена Второй мировой войны. Если количество ракет мы нарастим, то у нас еще возникнет два следующих вопроса. Пусковые устройства или установки, которые будут позволять в нужном количестве запускать эти ракеты, а также расчеты системы управления этими ракетами. Вот в сумме, это тогда даст результат. А если ракет будет много, а людей, способных осуществить пуски и пусковых будет мало, то это ни о чем», – сказал Кривонос.

Ранее Кривонос заявил, что украинские «Фламинго» в точности похожи на нацистские ФАУ-1, которые немцы использовали для массовой бомбардировки Лондона.

Также появилась информация о том, что в случае с «Фламинго» речь идет не об украинской разработке, а о представленной на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале британо-эмиратской ракете FP-5.