Чичваркин: Недовольство Зеленским украинским работягам внушает Путин

Вадим Москаленко.  
28.02.2025 20:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Массовое недовольство просроченным президентом Владимиром Зеленским на Украине якобы разгоняют российские спецслужбы, чтобы сделать его более договороспособным.

Об этом на канале украинского пропагандиста и мошенника Дмитрия Гордона заявил беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовое недовольство просроченным президентом Владимиром Зеленским на Украине якобы разгоняют российские спецслужбы, чтобы сделать...

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«Я думаю, что Путин в целом хочет оставить какой-то бэк, чтобы потом аннулировать все договоренности, и поэтому они педалят тему нелегитимности [Зеленского].

Плюс они запускают внутрь Украины нарративы по нелегитимности, и по тому, что все уже продал в Америку, все недра, и скоро по асфальту ходить нельзя будет, невозможно, потому что все будет американским», – сказал Чичваркин.

«Мне уже это загоняли. Ночью на заправке в Ровно один из сотрудников этой заправки говорил про то, как все продали американцам.

То есть, они [русские] внутри как-то раскачивают ситуацию. я думаю, что это просто раскачивать ситуацию и ослаблять вот этими вбросами. Им нужно просто ослабить позицию Зеленского на переговорах. Если бы она была бы мягкая, то он бы всех устраивал», – грустно размышлял релокант.

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