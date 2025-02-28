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Массовое недовольство просроченным президентом Владимиром Зеленским на Украине якобы разгоняют российские спецслужбы, чтобы сделать его более договороспособным.

Об этом на канале украинского пропагандиста и мошенника Дмитрия Гордона заявил беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Путин в целом хочет оставить какой-то бэк, чтобы потом аннулировать все договоренности, и поэтому они педалят тему нелегитимности [Зеленского]. Плюс они запускают внутрь Украины нарративы по нелегитимности, и по тому, что все уже продал в Америку, все недра, и скоро по асфальту ходить нельзя будет, невозможно, потому что все будет американским», – сказал Чичваркин.