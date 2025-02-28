Чичваркин: Недовольство Зеленским украинским работягам внушает Путин
Массовое недовольство просроченным президентом Владимиром Зеленским на Украине якобы разгоняют российские спецслужбы, чтобы сделать его более договороспособным.
Об этом на канале украинского пропагандиста и мошенника Дмитрия Гордона заявил беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что Путин в целом хочет оставить какой-то бэк, чтобы потом аннулировать все договоренности, и поэтому они педалят тему нелегитимности [Зеленского].
Плюс они запускают внутрь Украины нарративы по нелегитимности, и по тому, что все уже продал в Америку, все недра, и скоро по асфальту ходить нельзя будет, невозможно, потому что все будет американским», – сказал Чичваркин.
«Мне уже это загоняли. Ночью на заправке в Ровно один из сотрудников этой заправки говорил про то, как все продали американцам.
То есть, они [русские] внутри как-то раскачивают ситуацию. я думаю, что это просто раскачивать ситуацию и ослаблять вот этими вбросами. Им нужно просто ослабить позицию Зеленского на переговорах. Если бы она была бы мягкая, то он бы всех устраивал», – грустно размышлял релокант.
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