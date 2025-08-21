Сколь бы плоха ситуация ни была, украинские националисты не позволят Зеленскому «отдать Донбасс».

Об этом в эфире украинской журналистки Натальи Влащенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский сказал, что не завоёванные части Донбасса никто отдавать не будет. Для него это было бы политическим самоубийством. Можно долго дискутировать об уступках, но на Украине нет готовности отдавать не завоёванную землю», – сказал Друзенко.

По его словам, не важно, насколько плохой станет ситуация на фронте.

«Обменять несколько сёл, чтобы выровнять линию боестолкновения – да. Но отдавать Краматорск и Славянск – невозможно. Тем более, что Украина пока что держит фронт, хоть и не без проблем.

Но даже если ситуация будет складываться плохо, Донбасс будут отдавать только с боями», – подытожил он.