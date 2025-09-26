«Захлопнем очи на демократию»: на Украине призвали Санду смело фальсифицировать выборы

Игорь Шкапа.  
26.09.2025 23:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1332
 
Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Действующей власти Молдовы ради победы на предстоящих выборах следует сделать ставку на откровенно недемократические методы.

Об этом на канале ProUA, который ведет бывший депутат Верховной рады русофоб Олесь Доний, получивший сотрясение мозга в ходе одной из парламентских драк, заявил киевский политтехнолог Олег Пастернак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт подчеркивает, что «пророссийский электорат хочет вендетты» за проигранные ранее выборы и напоминает, что Санду проиграла так называемый еврореферендум внутри страны, победив лишь за счет голосов диаспоры за рубежом.

«И сейчас пророссийский электорат раздражен, он хочет вендетты, хочет смести Санду, потому что и цены, и неустроенность жизни, и ситуация с медиа. Знаете, сколько телеканалов закрыли в Молдове за последние пару месяцев? Более пяти медиа пострадали», – описывает ситуацию украинский политтехнолог.

По его мнению, Санду сейчас перед сложным выбором: провести честные выборы или задействовать методы, «которые флером автократии сядут на ее плечи», с чем она будет жить».

Он считает, что Санду следует избрать недемократические методы.

«Молдова или платит безопасностью, и тогда мы закрываем глаза на демократию, или она идет по пути демократии, это тогда реставрация пророссийской власти», – резюмировал хитрый Пастернак.

