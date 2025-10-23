Украину ждёт предельно тяжёлый и унизительный мир – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
23.10.2025 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 390
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине срочно нужно соглашаться на все российские условия и заканчивать войну, иначе дальше условия мира будут намного хуже для бандеровцев.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине срочно нужно соглашаться на все российские условия и заканчивать войну, иначе дальше условия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам нужен «похабный мир», другого варианта нет. Конечно, такие договоренности будут тяжело приниматься украинским обществом.

Остановку с хорошим миром Украина проехала еще в 22 году, к сожалению. И сейчас надо готовиться к тому, что условия прекращения войны могут оказаться непомерно тяжелыми для Украины.

Но пока проблема заключается в том, что ни Россия, ни Украина не исчерпали ресурсов для продолжения войны. А за стол переговоров садятся, когда уже начинает маячить финал. То есть либо люди, либо оружие, либо деньги заканчиваются. Ближе, безусловно, ближе к этому – Киев», – сказал Золотарев.

«У европейцев громкие слова, но с делами все очень плохо. Если сравнить с предыдущим годом, поставки вооружения Украине уменьшились почти в 2 раза, на 40%.

Плюс проблемы с комплектацией. У нас практически все боевые бригады, там 30-40% некомплект личного состава. Это, по сути, утрата боеспособности.

А завтра могут случиться более серьезные неприятности. И действительно, мир придется заключать на предельно унизительных и тяжелых для Украины условиях», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить