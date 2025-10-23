Украину ждёт предельно тяжёлый и унизительный мир – киевский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине срочно нужно соглашаться на все российские условия и заканчивать войну, иначе дальше условия мира будут намного хуже для бандеровцев.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужен «похабный мир», другого варианта нет. Конечно, такие договоренности будут тяжело приниматься украинским обществом. Остановку с хорошим миром Украина проехала еще в 22 году, к сожалению. И сейчас надо готовиться к тому, что условия прекращения войны могут оказаться непомерно тяжелыми для Украины. Но пока проблема заключается в том, что ни Россия, ни Украина не исчерпали ресурсов для продолжения войны. А за стол переговоров садятся, когда уже начинает маячить финал. То есть либо люди, либо оружие, либо деньги заканчиваются. Ближе, безусловно, ближе к этому – Киев», – сказал Золотарев.