Киевский режим вошел уже не в состоянии организовать такие сложные процессы, как возвращение и захоронение тысяч тел погибших.

Об этом в интервью экс-заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину заявил бывший председатель парламента ДНР Андрей Пургин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, почему Украина отказывается забирать тела погибших солдат.

«У меня сложилось впечатление, что на Украине сейчас возник какой-то большой бардак. Эта поездка Ермака вместе с министром экономики, девочка эта со стеклянными глазами, с криками «дайте оружие нам просто так», под бумажку, которую мы подписали по недрам. Это как-то вот выглядит совсем очень странно, по-детски и впервые неожиданно. И много еще признаков того, там Билецкий, который вдруг заявил, что дроны начали идти с большим запозданием и очень плохого качества. Такое ощущение, что на Украине ждут вот-вот конца войны, и их начинает захлёстывать волна бардака и махновщины. И этих признаков довольно много. Поэтому я не исключаю, что просто, в общем-то, Украина сейчас организационно ослаблена, и поэтому они просто не были готовы технически», – сказал Пургин.

Басурин добавил, что это еще и деньги – называется сумма порядка двух миллиардов долларов.