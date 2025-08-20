НАТОвец о плане обмана России: Завалим Зеленского оружием, и он сможет «маневрировать»

НАТО будет накачивать Украину оружием, потеря Донбасса не будет признана юридически.

Такой прогноз озвучил экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны предоставить украинцам все, что им нужно в военном и финансовом плане. Нам также нужно предоставить украинцам надежные гарантии безопасности, того, что Россия не нападет в будущем. И для этого мы в Европе должны быть готовы разместить войска на территории Украины.

Важно понимать, что нельзя заставить украинцев признать украденную у них Россией территорию. Возможно, Украине придется смириться с тем, что есть, но это не то же самое, что признать кражу.

И опять же, чем больше мы можем предоставить Украине, тем больше у президента Зеленского возможностей для маневра», – заявил Расмуссен.