Атаки на стратегические аэродромы действительно наш провал, но на военные действия они никак не повлияют. Устраивать теракты на объектах гражданской инфраструктуры Киеву не впервой, но использовать их для давления на переговорах не получилось.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну да, это наш провал и успех украинской разведки. Но на военные действия это никак не повлияет. Насколько я знаю, у нас было повреждено где-то 5 стратегических бомбардировщиков и 5 транспортников. А всего насчитывается 130 бомбардировщиков, то есть повреждено где-то 2%. На линии боевых действий на Украине используется 10% от этих бомбардировщиков, потому что лимитом там являются крылатые ракеты. Их не так много, и они очень дорогие, поэтому особенно много их не используешь. И если говорить о стратегических силах, то это прежде всего ракеты в шахтах, на подводных лодках, на железнодорожных составах. У нас довольно много больших мобильных платформ с такими стратегическими ракетами, но они вряд ли в этой войне сыграют большую роль, потому что их могут просто сбить», – отметил он.

По словам эксперта, по некоторым внешним индикаторам американцы раздражены тем, что Зеленский устроил теракт в Брянской и Курской областях. И если бы у Киева были сильные аргументы, они бы давным-давно их выпустили. А раз не выкладывают, значит их нет.