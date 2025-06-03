Наш провал, но не их успех – Марков о потерях стратегических самолётов

Катя Добрина.  
03.06.2025 18:33
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 305
 
Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Украина


Атаки на стратегические аэродромы действительно наш провал, но на военные действия они никак не повлияют. Устраивать теракты на объектах гражданской инфраструктуры Киеву не впервой, но использовать их для давления на переговорах не получилось.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки на стратегические аэродромы действительно наш провал, но на военные действия они никак не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

 «Ну да, это наш провал и успех украинской разведки. Но на военные действия это никак не повлияет. Насколько я знаю, у нас было повреждено где-то 5 стратегических бомбардировщиков и 5 транспортников. А всего насчитывается 130 бомбардировщиков, то есть повреждено где-то 2%.

На линии боевых действий на Украине используется 10% от этих бомбардировщиков, потому что лимитом там являются крылатые ракеты. Их не так много, и они очень дорогие, поэтому особенно много их не используешь.

И если говорить о стратегических силах, то это прежде всего ракеты в шахтах, на подводных лодках, на железнодорожных составах. У нас довольно много больших мобильных платформ с такими стратегическими ракетами, но они вряд ли в этой войне сыграют большую роль, потому что их могут просто сбить», – отметил он.

По словам эксперта, по некоторым внешним индикаторам американцы раздражены тем, что Зеленский устроил теракт в Брянской и Курской областях. И если бы у Киева были сильные аргументы, они бы давным-давно их выпустили. А раз не выкладывают, значит их нет.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить