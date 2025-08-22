Надо было вводить войска на Украину в 14-м, – экс-генсек НАТО кусает локти
НАТО поступило слишком мягко в 2014-м году, а должно было сразу ввести свои войска на Украину.
Об этом в эфире телеканала ВВС заявил бывший генсекретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если смотреть ретроспективно, НАТО и международное сообщество отреагировали слишком нерешительно, слишком мягко. Мы должны были послать Путину очень четкий сигнал, что это неприемлемо, должны были ввести широкие санкции, в том числе и военные.
Должны были послать Путину очень четкий сигнал, он неправильно истолковал нашу нерешительность как слабость Запада. Я думаю, мы должны были отреагировать военными методами еще в 2014 году», – заявил Расмуссен.
