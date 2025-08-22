Надо было вводить войска на Украину в 14-м, – экс-генсек НАТО кусает локти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО поступило слишком мягко в 2014-м году, а должно было сразу ввести свои войска на Украину.

Об этом в эфире телеканала ВВС заявил бывший генсекретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

