«Какой прайс?» – упоротая дипломат-бандеровка уже готова торговаться за потерянные территории Украины

Российский лидер Владимир Путин добивается целей СВО, минимизируя потери своей страны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявила экс-замглавы МИД Украины Лана Зеркаль.

Речь зашла о продвигаемом США мирном плане.

«Мы, конечно, восприняли это как план капитуляции. По моему мнению, его стоит воспринимать как план Путина по достижению целей СВО с уменьшением потерь. Другим инструментом. Фактически это то, о чем он говорил. Чтобы понять его логику, надо слушать, что он говорит, а он всегда проговаривает намерения.

На последнем российском Совбезе Матвиенко задала вопрос о плане, а Путин ей ответил, что они достигают целей СВО военным путем, а есть еще возможность достичь их дипломатически, и тогда жертв будет меньше. То есть это давняя стратегия дожимания оппонента, сформулированная еще Громыко», – считает Зеркаль.