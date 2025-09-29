Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После «Холодной войны» у Германии значительно ослабли возможности в сфере защищенной связи, о чем свидетельствует недавний сбой в работе аэропорта Берлина, который за неделю не смог оправиться после кибератаки.

Об этом в эфире телеканала «Phoenix» заявил немецкий журналист Томас Вигольд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Вигольда, в сравнении с периодом «Холодной войны» Германия потеряла большую часть своих сетей связи. Не совсем понятно, чьих атак боится пропагандист – российских или всё же украинских.

«Эти сбои в работе аэропортов, которые мы видели на прошлой неделе, – я почти уверен, что этот поставщик IT-услуг не подпадает под действие критической инфраструктуры, потому что он действительно ничего не сделал для полетов, это не имело ничего общего с аэродромом как таковым. И мы видели, что это по соображениям безопасности – второстепенные IT-системы, все это нанесло ущерб», – вещал он.