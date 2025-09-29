Германия беззащитна перед массовыми кибератаками на гражданские объекты – немецкий пропагандист

Анатолий Лапин.  
29.09.2025 16:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 123
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


После «Холодной войны» у Германии значительно ослабли возможности в сфере защищенной связи, о чем свидетельствует недавний сбой в работе аэропорта Берлина, который за неделю не смог оправиться после кибератаки.

Об этом в эфире телеканала «Phoenix» заявил немецкий журналист Томас Вигольд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После «Холодной войны» у Германии значительно ослабли возможности в сфере защищенной связи, о чем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Вигольда, в сравнении с периодом «Холодной войны» Германия потеряла большую часть своих сетей связи. Не совсем понятно, чьих атак боится пропагандист – российских или всё же украинских.

«Эти сбои в работе аэропортов, которые мы видели на прошлой неделе, – я почти уверен, что этот поставщик IT-услуг не подпадает под действие критической инфраструктуры, потому что он действительно ничего не сделал для полетов, это не имело ничего общего с аэродромом как таковым.

И мы видели, что это по соображениям безопасности – второстепенные IT-системы, все это нанесло ущерб», – вещал он.

«Нам не хватает определенного понимания, чтобы сказать, как мы можем на самом деле укрепить инфраструктуру, как мы можем гарантировать, что инфраструктура не обязательно должна быть военной, но как мы можем гарантировать, что в результате атаки, когда где-то перерезают кабель, не будут парализованы все железнодорожные сообщения в Северной Германии?

Во время Холодной войны в Германии было 11 отдельных физических сетей связи. Сейчас у нас, я думаю, две или три», – нагнетал панику Вигольд.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить