Германия беззащитна перед массовыми кибератаками на гражданские объекты – немецкий пропагандист
После «Холодной войны» у Германии значительно ослабли возможности в сфере защищенной связи, о чем свидетельствует недавний сбой в работе аэропорта Берлина, который за неделю не смог оправиться после кибератаки.
Об этом в эфире телеканала «Phoenix» заявил немецкий журналист Томас Вигольд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Вигольда, в сравнении с периодом «Холодной войны» Германия потеряла большую часть своих сетей связи. Не совсем понятно, чьих атак боится пропагандист – российских или всё же украинских.
«Эти сбои в работе аэропортов, которые мы видели на прошлой неделе, – я почти уверен, что этот поставщик IT-услуг не подпадает под действие критической инфраструктуры, потому что он действительно ничего не сделал для полетов, это не имело ничего общего с аэродромом как таковым.
И мы видели, что это по соображениям безопасности – второстепенные IT-системы, все это нанесло ущерб», – вещал он.
«Нам не хватает определенного понимания, чтобы сказать, как мы можем на самом деле укрепить инфраструктуру, как мы можем гарантировать, что инфраструктура не обязательно должна быть военной, но как мы можем гарантировать, что в результате атаки, когда где-то перерезают кабель, не будут парализованы все железнодорожные сообщения в Северной Германии?
Во время Холодной войны в Германии было 11 отдельных физических сетей связи. Сейчас у нас, я думаю, две или три», – нагнетал панику Вигольд.
