Европейских подростков пора переодевать в военную форму, – экс-генсек НАТО

Анатолий Лапин.  
22.08.2025 11:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 184
 
Дзен, НАТО, Россия, Русофобия


Страны Европы должны менять свой менталитет и работать на милитаризацию молодежи.

Об этом в эфире телеканала ВВС заявил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Европы должны менять свой менталитет и работать на милитаризацию молодежи. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Начать носить военную форму – да, я надеюсь, что так и будет. И вы указываете на очень важный аспект европейского менталитета. Мы должны изменить свое мышление, должны убедиться, что у нас есть желание защищать наше общество. Мы слишком быстро воспользовались плодами мира и, конечно, мы хотим инвестировать в больницы, уход за пожилыми людьми, детьми и образование – это лучший способ потратить наши деньги.

Но мы должны понимать, что все эти элементы нашего социального государства ничего не стоят, если мы не можем защитить себя. Вот почему нам нужно новое мышление и желание защищать наше общество», – заявил Расмуссен.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить