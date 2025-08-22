Европейских подростков пора переодевать в военную форму, – экс-генсек НАТО

Страны Европы должны менять свой менталитет и работать на милитаризацию молодежи.

Об этом в эфире телеканала ВВС заявил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начать носить военную форму – да, я надеюсь, что так и будет. И вы указываете на очень важный аспект европейского менталитета. Мы должны изменить свое мышление, должны убедиться, что у нас есть желание защищать наше общество. Мы слишком быстро воспользовались плодами мира и, конечно, мы хотим инвестировать в больницы, уход за пожилыми людьми, детьми и образование – это лучший способ потратить наши деньги.

Но мы должны понимать, что все эти элементы нашего социального государства ничего не стоят, если мы не можем защитить себя. Вот почему нам нужно новое мышление и желание защищать наше общество», – заявил Расмуссен.