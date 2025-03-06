«Детский лепет»: Затулин и Федоров горячо поспорили о независимости Украины

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Пока в России нет человека, который бы сказал «уродливое детище Беловежских соглашений Украина прекратила своё существование».

Об этом говорили участники организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судебная отмена независимости Украины – я напоминаю, уже более 500 тысяч граждан России являются истцами в Верховный суд об отмене незаконных решений 1991 года. Нет повестки переговоров. То есть мы заставили Америку просить переговоры, это их была инициатива, но мы не готовы положить на стол предмет переговоров, с точки зрения права. Потому что хорошо изложенные желания в Стамбульских соглашениях не подкреплены правовой основой. То есть мало хотеть Херсон и Запорожье, надо дать документы, что это наши города, и поэтому мы их хотим», – заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров.

При этом коллега и однопартиец Константин Затулин «пригласил всех нас не жить в зазеркалье», отметив, что не видит перспектив роспуска существующих государств в суде.

«Да, военным путём это, наверное, достижимо, если мы готовы идти на жертвы и на Третью мировую войну. Но мы не собираемся, как мне кажется, мы как раз поддерживаем точку зрения, в которой Третьей мировой лучше было бы избежать.

Я не вижу сегодня перспективы, чтобы сегодня кто-то в России сказал: «уродливое детище Беловежских соглашений Украина прекратила своё существование». Это нереалистично», – сказал депутат.

Фёдоров горячо возразил.

«Пример решения суда в Мадриде о запрете выхода Каталонии из состава Испании, отмене этого решения, кстати, референдумом. Международное право так устроено», – ответил Фёдоров.