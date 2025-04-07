Британский эксперт по танкам: Срочно объединять усилия и учиться клепать бронетехнику без США

Максим Столяров.  
07.04.2025 22:25
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Производителям военной техники европейских стран придётся очень несладко после ухода США.

Об этом в интервью «Times Radio» заявил британский военный эксперт Дэвид Уилли, куратор Бовингтонского музея танков в Дорсете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Производителям военной техники европейских стран придётся очень несладко после ухода США. Об этом в...

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«Если нам придётся заменить часть американского оборудования, которое было обещано или могло быть поставлено, думаю, Европе нужно понять свой потенциал, науку, промышленность, возможности своих вооружённых сил и своё богатство. Мы всё время чувствуем себя неуверенно, как будто без американцев ничего не получится.

Возможно, нам придётся делать всё без американцев. Все хотят, чтобы американцы были с нами. Мы знаем, что у американских военных сегодня много проблем, но как нам решить их в Европе?», – задавался вопросом Уилли.

«Если нам придётся пойти по этому пути, давайте начнём действовать сообща. Британия не может всё делать сама, большинство европейских стран тоже не могут всё делать сами. Так как же мы разделим этот пирог, где эти отрасли промышленности, как мы будем справляться с этим в будущем? И это одна из проблем. Нам нужно действовать быстрее», – тревожился эксперт.

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