Зурабишвили призвала НАТО занять Чёрное море и превратить Грузию в военный плацдарм на Кавказе

ЕС и НАТО должны активнее бороться с российским присутствием на Чёрном море, чтобы превратить Украину и Грузию в плацдарм для экспансии на Кавказ.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, насколько сильной будет Европа, зависит от расширения, которое включает в себя новую политику безопасности и обороны, экономическую мощь, связи с соседями и важными регионами. В этом смысле Чёрное море является жизненно важной частью расширения. Но Россия поняла это раньше. Чёрное море является стратегическим регионом для ЕС и НАТО», – вещала Зурабишвили.