Зурабишвили призвала НАТО занять Чёрное море и превратить Грузию в военный плацдарм на Кавказе

Константин Серпилин.  
29.09.2025 16:32
  (Мск) , Варшава
Вооруженные силы, Грузия, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


ЕС и НАТО должны активнее бороться с российским присутствием на Чёрном море, чтобы превратить Украину и Грузию в плацдарм для экспансии на Кавказ.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, насколько сильной будет Европа, зависит от расширения, которое включает в себя новую политику безопасности и обороны, экономическую мощь, связи с соседями и важными регионами.

В этом смысле Чёрное море является жизненно важной частью расширения. Но Россия поняла это раньше. Чёрное море является стратегическим регионом для ЕС и НАТО», – вещала Зурабишвили.

«Поэтому не случайно, что Москва нацелилась на все страны, которые жизненно важны для безопасности на Чёрном море – Грузию, Румынию, Молдову и Украину.

Но мы пока не видим контуров реальной натовской стратегии для Чёрного моря, чтобы противостоять планам России в этом регионе. Инфраструктура вокруг Чёрного моря важна для будущего соединения не только с Кавказом, но и с Центральной Азией», – добавила русофобка.

