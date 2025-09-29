Зурабишвили призвала НАТО занять Чёрное море и превратить Грузию в военный плацдарм на Кавказе
ЕС и НАТО должны активнее бороться с российским присутствием на Чёрном море, чтобы превратить Украину и Грузию в плацдарм для экспансии на Кавказ.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, насколько сильной будет Европа, зависит от расширения, которое включает в себя новую политику безопасности и обороны, экономическую мощь, связи с соседями и важными регионами.
В этом смысле Чёрное море является жизненно важной частью расширения. Но Россия поняла это раньше. Чёрное море является стратегическим регионом для ЕС и НАТО», – вещала Зурабишвили.
«Поэтому не случайно, что Москва нацелилась на все страны, которые жизненно важны для безопасности на Чёрном море – Грузию, Румынию, Молдову и Украину.
Но мы пока не видим контуров реальной натовской стратегии для Чёрного моря, чтобы противостоять планам России в этом регионе. Инфраструктура вокруг Чёрного моря важна для будущего соединения не только с Кавказом, но и с Центральной Азией», – добавила русофобка.
