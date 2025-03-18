Зе-режим задумал давать гражданство всем подряд, кроме русских

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Чтобы сохранить численность украинцев хотя бы в отчётах, Киев разрешит двойное гражданство – и начнёт раздавать паспорта всем подряд.

Об этом на канале «BBC» заявил глава Министерства единства Украины, вице-премьер Алексей Чернышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня работаем над вопросом двойного гражданства. Это важный компонент в будущем – для того, чтобы, с одной стороны, сохранить тех украинцев, которые рассматривают получение гражданства других стран. С другой стороны, мы должны привлекать диаспоры и граждан других стран получать украинский паспорт. Эта идея развивается очень активно, есть законопроект, он прошёл уже первое чтение в Раде, сейчас рассматривается много правок. Я уверен, что в этом году этот закон будет принят. Сегодня, чтобы получить украинское гражданство, даже этническим украинцам надо пройти круги ада. Пройти кучу испытаний, что не каждый сможет. Такое ощущение, что мы говорим о гражданстве страны, население которой надо сокращать – какого-нибудь Монако», – рассуждал министр.