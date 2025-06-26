ВСУ не смогли создать линию обороны на границе Сумской области – военкор
Украина не смогла создать линию обороны на границе Сумкой области. ВСУ были вынуждены отступать, как только российская армия приближалась к населенным пунктам и брала опорники.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, посетивший освобожденную территорию Сумской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я прошел на глубину украинской территории довольно много километров и не встретил ни одного окопа, ни одного какого-то, уж тем более, бетонного укрытия. То есть основная линия обороны, первая линия обороны, она начинается у противника намного ниже, ближе к Сумам. Здесь они ничего подготовить не успели, потому что у границы тяжело готовить, потому что ты на виду, тебя тут же будут поражать.
Но они и до этого ничего там не готовили, в отличие от нас, потому что хоть там что-то и своровали, но у нас все-таки какие-то укрепления были, и окопы, и бетонные укрепления.
Там из укреплений вот только на кромках леса опорные пункты вырыты. На подступах к населенным пунктам по обочинам дорог пулеметные гнезда стояли. Да, с хорошей просматриваемостью, да, их тяжело оттуда было выковыривать, но при этом не более того. То есть противник откатывался, как только мы брали вот эти опорные пункты. Все, дальше цепляться не за что, по лесам они просто бежали, и вот так к югу фактически до Юнаковки», – заявил Коц.
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