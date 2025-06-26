Украина не смогла создать линию обороны на границе Сумкой области. ВСУ были вынуждены отступать, как только российская армия приближалась к населенным пунктам и брала опорники.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, посетивший освобожденную территорию Сумской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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