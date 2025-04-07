ВСУ на Белгородчине угодили в очередные «Крынки» – Коц

На одном из участков попыток прорыва ВСУ в Белгородскую область украинские подразделения попали в бесперспективное со стратегической точки зрения положение и методично уничтожаются, как это было в печально известных Крынках на Херсонщине.

Об этом в эфире радио «КП» заявил находящийся в Белгородской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дежавю – это Днепр, это Крынки. Этот маленький кусочек русской земли, на которую противник, форсируя Днепр, высаживал всё новые и новые подразделения, и их там попросту уничтожали. Вот, Поповка сегодня вместе с примыкающим лесмассивом превращается в такие Крынки. Потому что и добраться туда тяжело, так как фиксируются все передвижения беспилотием, и тут же по цепям логистики начинают бить наши дроноводы. Поэтому они не на транспорте, а пешком преодолевают эти расстояния в основном в ночное время. И куда-то продвигаться дальше оттуда тоже невозможно, дальше «открытка». Мы к ним не можем подойти, и они не могут, потому что открытая местность, и тут же их уничтожают. И пока они сидят в этой Поповке, в этом лесмассиве, их методично, методично уничтожают. При этом противник делал очень большую ставку на этом участке границы, сейчас там с той стороны присутствует огромное, просто дикое количество расчётов беспилотной авиации. По данным разведки, можно говорить о порядка 150 расчётов БПЛА. Представьте, если они одновременно будут работать – 150 FPV-дронов в небе одновременно, а учитывая, что в день каждый расчёт может использовать 30 дронов, можно представить, как там сложно не то что перемещаться – снабжаться», – рассказал Коц.