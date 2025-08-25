Вашингтон подсовывает Путину очередной «Минск», а Зеленскому предлагает повеситься или застрелиться – укро-политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Фактически США предлагают России заключить своего рода минские соглашения, которые не помогут предотвратить новую войну.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт указывает, что США хотят мира на Украине, но без решения глобальных вопросов международной безопасности, то есть «пытаются решить тактические проблемы, не решая стратегических вопросов».

Еще одной проблемой он считает, что США предлагают территориальный обмен, но при этом ответственность за него возлагают на Украину.

«Это напоминает ситуацию, когда вас заводят в комнату для осуждённых и говорят: «Выбирай, ты будешь вешаться или стреляться. Это попытка снять с США ответственность за этот процесс, не участвовать в процессе урегулирования, не брать на себя любые обязательства, формальные и неформальные», – говорит политолог.

По его словам, Вашингтон «отставляет переговорный процесс без гарантии реализации соглашения».

«Если США не будут стороной в этом процессе, не будут гарантировать реализацию соглашения, вы думаете, что даже если соглашение какое-то будет достигнуто, Украина и Россия его выполнят? Минские уроки ни чему не научили», – резюмировал Бортник.

Напомним, Украина отказалась выполнять взятые на себя в рамках минского процесса обязательства о широкой автономии ЛДНР. У Москвы была надежда, что после победы на выборах Владимира Зеленского ситуация изменится. Но тот, хотя и шел на выборы под лозунгами мира, все отверг и стал проводить откровенно русофобскую политику.