Украинский генерал: Русские перемалывают нас в мертвый фарш

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия несет большие потери как от дронов, так и российской артиллерии.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Генерал жалуется на нехватку боеприпасов в армии, отмечая, что на одном героизме далеко не уедешь.

«Ибо когда враг системно на уровне роев, мух в виде в фпв-дронов постоянно кошмарит нашу пехоту, когда крупнокалиберная русская артиллерия перемешивает наших людей с песком, землей и бетоном, делает уже мертвый фаршик, то достаточно сложно воевать», – подчеркнул гость эфира.

В очередной раз он обрушился на украинскую власть, по его мнению, ничего не делающую для победы.