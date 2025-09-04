Украинский генерал: Русские перемалывают нас в мертвый фарш

Игорь Шкапа.  
04.09.2025 12:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Спецоперация, Украина


Украинская армия несет большие потери как от дронов, так и российской артиллерии.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Генерал жалуется на нехватку боеприпасов в армии, отмечая, что на одном героизме далеко не уедешь.

«Ибо когда враг системно на уровне роев, мух в виде в фпв-дронов постоянно кошмарит нашу пехоту, когда крупнокалиберная русская артиллерия перемешивает наших людей с песком, землей и бетоном, делает уже мертвый фаршик, то достаточно сложно воевать», – подчеркнул гость эфира.

В очередной раз он обрушился на украинскую власть, по его мнению, ничего не делающую для победы.

«Но пять-семь мощных менеджеров во главе с нашим главкомом [Зеленским], которые ни одного дня в армии не служили, блин, и надув щеки рассказывают, как нам нужно защищать у Родину, сами для этого не не сделали. Вот в чем проблема», – сказал Кривонос.

