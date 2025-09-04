Украинский генерал: Русские перемалывают нас в мертвый фарш
Украинская армия несет большие потери как от дронов, так и российской артиллерии.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора.
Генерал жалуется на нехватку боеприпасов в армии, отмечая, что на одном героизме далеко не уедешь.
«Ибо когда враг системно на уровне роев, мух в виде в фпв-дронов постоянно кошмарит нашу пехоту, когда крупнокалиберная русская артиллерия перемешивает наших людей с песком, землей и бетоном, делает уже мертвый фаршик, то достаточно сложно воевать», – подчеркнул гость эфира.
В очередной раз он обрушился на украинскую власть, по его мнению, ничего не делающую для победы.
«Но пять-семь мощных менеджеров во главе с нашим главкомом [Зеленским], которые ни одного дня в армии не служили, блин, и надув щеки рассказывают, как нам нужно защищать у Родину, сами для этого не не сделали. Вот в чем проблема», – сказал Кривонос.
