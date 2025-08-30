Украинский бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских за песни на «мове агрессора»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский бренд ювелирных украшений «Золотой Век» сделал официальное заявление, что разрывает сотрудничество с певицей Настей Каменских за исполнение песен на русском языке.

Об этом сообщается в официальном заявлении бренда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Опираясь на ценности и принципы компании “Золотой Век”, мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK, которая была лицом бренда с 2021 года», – говорится в сообщении.

На гастролях в США Каменских не только пела свои хиты на русском, но и произнесла речь на «мове агрессора», сказав, что не важно, на каком языке говорить.

При этом ранее после начала СВО впавшая в бандеровщину певица в интервью клялась никогда не петь на русском, даже после «перемоги».