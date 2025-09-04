«У граждан начнется истерика»: генерал ВСУ шокирован российскими дронами

Игорь Шкапа.  
04.09.2025 12:50
  Киев
Просмотров: 67
 
Россия системно наращивает военное производство, готовясь к длительной войне. Украина занимается лишь болтовнёй ради пиара Зе-офиса.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора.


«Если перечислить количество ракетных программ, которые озвучивались руководством страны за последний год, то мы, в принципе, уже должны создать ракетные войска как отдельный вид вооруженных сил с отдельным командованием. Но, к сожалению, этого нет, потому что нет системного производства, нет предприятий, которые получили бы в мощном понимании государственный оборонный заказ», – сказал генерал.

По его словам, огромная проблема у ВСУ и с подготовкой операторов БПЛА.

«Если озвучить цифры, какое количество дронов получает в сентябре враг, то у определенных украинских граждан начнется истерика. Но, между тем, это показывает, что Россия абсолютно системно продолжает долгую войну и совершенно не собирается останавливаться. Кроме того, направление тех ударов, которые сейчас планируются РФ, показывает, что они хотят окончательно выстроить рокадную дорогу вдоль линии фронта за счет захвата определенных населенных пунктов и создать стратегические возможности по перебрасыванию своих войск и сил на любой участок вдоль линии фронта. Это показывает, что они собираются воевать долго», – предупреждает Кривонос.

