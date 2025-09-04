«У граждан начнется истерика»: генерал ВСУ шокирован российскими дронами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия системно наращивает военное производство, готовясь к длительной войне. Украина занимается лишь болтовнёй ради пиара Зе-офиса.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если перечислить количество ракетных программ, которые озвучивались руководством страны за последний год, то мы, в принципе, уже должны создать ракетные войска как отдельный вид вооруженных сил с отдельным командованием. Но, к сожалению, этого нет, потому что нет системного производства, нет предприятий, которые получили бы в мощном понимании государственный оборонный заказ», – сказал генерал.

По его словам, огромная проблема у ВСУ и с подготовкой операторов БПЛА.