Пытаясь сохранить мировое господство, США готовят обезоруживающие удары против стран-союзников России и Китая.

Об этом в эфире канала «The Duran» заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США пытаются помешать возрождению России и Китая, но потерпели неудачу. Но они не сдадутся, а просто изменили приоритет, и будут действовать более опасным и отчаянным способом.

И мы уже видели, как это проявляется. США начали войну против Ирана, обезглавили руководство «Хезболлы», а теперь готовятся сделать то же с Венесуэллой. Это просто серийная военная агрессия.

Это просто безрассудство. США даже не пытаются переубедить кого-то, они торопятся. Они в отчаянии, и пытаются восстановить свои позиции. И они сделают это за счёт всех остальных на планете, прежде чем сами заплатят какую-то цену.

Они будут использовать своих союзников по полной, даже если это будет в ущерб этим странам. Они уже делают это в Европе по отношению к России, а теперь они готовят страны Азии к тому же в отношении Китая», – сказал Берлетик.