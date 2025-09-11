Трезвые голоса с Запада: США начали серию обезглавливающих ударов. Это угрожает всем союзникам России и Китая

Максим Столяров.  
11.09.2025 10:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1036
 
Военные преступления, Дзен, Китай, Россия, США


Пытаясь сохранить мировое господство, США готовят обезоруживающие удары против стран-союзников России и Китая.

Об этом в эфире канала «The Duran» заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пытаясь сохранить мировое господство, США готовят обезоруживающие удары против стран-союзников России и Китая. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США пытаются помешать возрождению России и Китая, но потерпели неудачу. Но они не сдадутся, а просто изменили приоритет, и будут действовать более опасным и отчаянным способом.

И мы уже видели, как это проявляется. США начали войну против Ирана, обезглавили руководство «Хезболлы», а теперь готовятся сделать то же с Венесуэллой. Это просто серийная военная агрессия.

Это просто безрассудство. США даже не пытаются переубедить кого-то, они торопятся. Они в отчаянии, и пытаются восстановить свои позиции. И они сделают это за счёт всех остальных на планете, прежде чем сами заплатят какую-то цену.

Они будут использовать своих союзников по полной, даже если это будет в ущерб этим странам. Они уже делают это в Европе по отношению к России, а теперь они готовят страны Азии к тому же в отношении Китая», – сказал Берлетик.

Британский аналитик Александр Меркурис уверен, что Запад попытается устранить лидеров стран, пытающихся сотрудничать с Россией и Китаем.

«Речь идёт об обезглавливающих ударах и убийстве лидеров стран. Но это не только незаконно само по себе, но и нарушает важные табу. Теперь мы видим, что обезглавливающие удары становятся всё более приемлемой частью западной политики, и люди их приветствуют», – возмутился Меркурис.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить