Трезвые голоса с Запада: США начали серию обезглавливающих ударов. Это угрожает всем союзникам России и Китая
Пытаясь сохранить мировое господство, США готовят обезоруживающие удары против стран-союзников России и Китая.
Об этом в эфире канала «The Duran» заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«США пытаются помешать возрождению России и Китая, но потерпели неудачу. Но они не сдадутся, а просто изменили приоритет, и будут действовать более опасным и отчаянным способом.
И мы уже видели, как это проявляется. США начали войну против Ирана, обезглавили руководство «Хезболлы», а теперь готовятся сделать то же с Венесуэллой. Это просто серийная военная агрессия.
Это просто безрассудство. США даже не пытаются переубедить кого-то, они торопятся. Они в отчаянии, и пытаются восстановить свои позиции. И они сделают это за счёт всех остальных на планете, прежде чем сами заплатят какую-то цену.
Они будут использовать своих союзников по полной, даже если это будет в ущерб этим странам. Они уже делают это в Европе по отношению к России, а теперь они готовят страны Азии к тому же в отношении Китая», – сказал Берлетик.
Британский аналитик Александр Меркурис уверен, что Запад попытается устранить лидеров стран, пытающихся сотрудничать с Россией и Китаем.
«Речь идёт об обезглавливающих ударах и убийстве лидеров стран. Но это не только незаконно само по себе, но и нарушает важные табу. Теперь мы видим, что обезглавливающие удары становятся всё более приемлемой частью западной политики, и люди их приветствуют», – возмутился Меркурис.
