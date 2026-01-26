Трамп перенес инсульт и скрыл это, — врач из США
Президент США Дональд Трамп с большой долей вероятности перенес инсульт в прошлом году, но этот факт был скрыт от общественности.
Об этом в эфире подкаста The Daily Beast заявил доктор Брюс Дэвидсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В начале года я увидел видео, на котором президент Трамп шаркает ногами, и мне это показалось странным. Потом я заметил, что он придерживает правую руку левой. Это непроизвольное движение, которое часто наблюдается у людей, перенёсших инсульт, когда у них парализована одна сторона тела. Пару месяцев назад он гораздо сильнее коверкал слова, чем сейчас. Это говорит о том, что у него нарушена речевая функция, которая находится в лобной доле левого полушария мозга.
А недавно появилось видео, на котором он спускается по трапу президентского самолёта, держась левой рукой за перила, хотя он правша и здоровается правой рукой. Это навело меня на мысль, что у него был инсульт, после которого он восстановился», — заявил доктор.
