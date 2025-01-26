Трамп отменил программу безвиза для украинских беженцев, по которой в Штаты въехали 150 тысяч человек

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Как пишет NYT, США приостановили прием иммигрантов, включая украинцев. По данным издания, один из руководителей Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разослал директиву с требованием немедленно прекратить принятие окончательных решений о заявках на проживание по программам, которые сейчас пересматривает администрация Дональда Трампа.

Как отмечает NYT, число этих программ «огромно». Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил изданию, что на уходящей неделе была издана новая директива, но отказался вдаваться в ее детали.

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Одна из приостановленных программ – Uniting for Ukraine, принятая при Джо Байдене. Она позволяла бежавшим от войны украинцам приехать и работать в США без визы при условии, что за них поручился финансовый спонсор, уже проживающий в стране. По состоянию на сентябрь 2023 года по программе в США въехали более 150 тысяч украинцев.

Кроме украинцев эти меры затронули мигрантов из стран Центральной и Южной Америки – Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы — всего около 500 тыс. человек.

Представители администрации США заявляют, что многие программы требуют пересмотра. Дональд Трамп подписал указ о проверке миграционной политики, потребовав оценить существующие программы временного въезда. Документ коснулся программ воссоединения семей и специальных инициатив для несовершеннолетних из Центральной Америки, имеющих родственников в США.

Тем временем, больше 5000 россиян-релокантов застряли в стихийном лагере беженцев на границе Мексики и США — после отмены Трампом указа об упрощённом въезде. По данным издания Mash, всего на американской границе ожидают около 26 000 граждан разных стран СНГ.

Отмечается, что после того, как Дональд Трамп отменил указы Байдена и отключил онлайн-приложение CBP One (через которое можно было запросить защиту в Штатах), офицеры погранслужбы приостановили собеседования с потенциальными беженцами на неопределённый срок.

Ситуация настолько сложная, что, как пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне, администрация Трампа рассматривает возможность развёртывания на южной границе США для её охраны элитных армейских подразделений с бронетехникой.

По данным издания, на американо-мексиканской границе планируется развернуть до 2500 морских пехотинцев, бригаду мотопехоты, а также подразделения 82 воздушно-десантной дивизии.

Как пишет издание The Hill, заниматься этим будет одобренная вчера Сенатом новая руководительница министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая до этого была губернатором Южной Дакоты.

Министерство внутренней безопасности США отвечает за общественную безопасность, его миссия включает борьбу с терроризмом, охрану границ, иммиграцию и таможню, кибербезопасность, а также предотвращение катастроф и управление ими.

Многие комментаторы сейчас гадают, чем закончатся анонсированные Трампом массовые депортации. Звучат и скептические голоса.