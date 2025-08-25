«Тогда согласны» – в Киеве предлагают России капитулировать вместе с Украиной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна выдвинуть Москве встречные требования в ответ на те условия, которые Россия считает необходимыми для заключения мира.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он не соглашается, что уступка территорий в пользу РФ станет смертным приговором для Владимира Зеленского.

«Я думаю, что если украинский президент сохранит страну и достигнет мира, то ему, как Маннергейму и Де Голлю… не сразу, но потом поставят очень много памятников в своей стране. Он станет исторической личностью», – рассуждал укро-эксперт.

Он считает, что в вопросе территорий и других острых аспектов «найти какой-то баланс вполне можно».