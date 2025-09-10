США затеяли с Россией игру в третьего лишнего – укро-эксперт

Вашингтон не оставляет попыток за счет России или Индии ослабить Китай.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США ведут игру против Китая. Они хотят использовать либо Россию, либо Индию – и в этой игре разыграть третьего лишнего в виде Китая. Точно так же, как они разыграли когда-то Советский Союз в виде третьего лишнего.

Сейчас ситуация меняется, поэтому Анкоридж, встреча на Аляске, поэтому и определённые действия – они все связаны с тем, что началась эта игра. Большая игра всегда заканчивается большой сделкой», – сказал Кущ.

Он уверен, что подобным образом США «разыграли третьего лишнего – СССР», когда пошли на сближение с КНР.

«Но проблема в том, что, во-первых, Китай более искушённый и умудрённый, чем советские политические элиты времён Брежнева. Можно просто сравнить чисто визуально Брежнева и Си Цзиньпиня, и ты поймешь, в чем отличие», – трепался экономист.

По его словам, еще одной проблемой для США стало то, что в Китае нет своего Горбачева, а претендовавшего на эту роль и выступавшего за вестернизацию и сближение с Западом Ху Цзиньтао, «зачистили в свое время».

«Брежнев, Андропов, Черненко – Горбачёва не зачистили, поэтому появился он и советская перестройка», – резюмировал укро-эксперт.

