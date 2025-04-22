Славянск, Херсон и Запорожье останутся под Украиной – главред федеральной газеты

22.04.2025 12:26
  (Мск) , Москва Олег Кравцов
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Война, Дзен, Донбасс, Запорожье, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Херсон


После окончательного освобождения Курской области Россия согласится остановится на текущей линии фронта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет главред этого издания Константин Ремчуков, задающийся вопросом, на каких границах в контексте достижения мира на Украине  может может остановиться Россия, чтобы соответствовать букве Конституции.

После окончательного освобождения Курской области Россия согласится остановится на текущей линии фронта. Об этом,...

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«В Конституции РФ не закреплены границы принятых в РФ четырех субъектов. (При их принятии в состав РФ в октябре 2022 года в Конституцию РФ были лишь добавлены наименования таких новых субъектов без решения вопроса их границ.) Вопрос границ этих четырех новых субъектов был разрешен в специально принятых Федеральных конституционных законах (5-ФКЗ, 6-ФКЗ, 7-ФКЗ, 8-ФКЗ)», – пишет Ремчуков.

Он обращает внимание, что во всех этих ФКЗ содержится однотипная по содержанию статья, где говорится, что границы ДНР и ЛНР определяются границами, установленными конституциями республик «на день ее образования и на день принятия в Российскую Федерацию».

При этом границы Запорожской и Херсонской областей  определяются границами, «существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».

«Таким образом, тексты ФКЗ о принятии новых субъектов в РФ однозначно указывают на то, что границы новых субъектов определяются по фактическим границам, перешедшим под контроль РФ, существовавшим на день вхождения новых субъектов в РФ, а не по границам административно-территориального деления, установленным по законодательству Украины», – отмечает автор.

Он называет «ястребами» российских политиков, считающих, что территории новых субъектов надо понимать в их административных границах аж 1991 года.

«Это не очевидно. Потому что, если бы это было так, никто не мешал сделать соответствующее уточнение в момент принятия Федеральных конституционных законов еще 4 октября 2022 года или в ходе последующих изменений их редакций», – продолжает главред «НГ».

Более существенной он называет недавнюю встречу Владимира Путина и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, на которой последний сообщил, что освобождено 99,5% территории Курской области.

«Для Путина, очевидно, неприемлем торг по территории Курской области. Она на момент соглашения должна быть полностью очищена. Вот как освободят последние полпроцента, так можно и останавливаться войскам там, где их застанет эта новость. Думается, Трамп благодаря Уиткоффу это понимает. И надеется, что все это произойдет до 30 апреля и он сможет гордо заявить, что уложился с миссией мира в первые 100 дней своего президентства», – резюмирует Ремчуков.

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