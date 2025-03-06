Штаты дали Зеленскому «черную метку» – Бондаренко
Следует обратить внимание на заявление соратника президента США Дональда Трампа Илона Маска о том, что Зеленский может обменять мирный переход к демократии на амнистию для себя.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это звучит как угроза для самого Зеленского, потому что в данной ситуации это такая себе морковка впереди ишака, что может быть амнистия, а может быть арест всех капиталов, всех счетов. Американцы чудесно понимают на каких счетах лежат деньги Зеленского, Ермака и всех прочих людей из его окружения.
Понятное дело, что они не считают каждую копейку до зарплаты, и, конечно, понятное дело, что они не держат деньги в Украине. Просто им дали такой сигнал: «Извините, пожалуйста, но вот есть амнистия. А может быть и следующий шаг. Потому что если не будет амнистии, то могут быть применены определенные действия»… Мы видим, что Зеленскому четко дают некую метку, черную или голубую, я уже не знаю», – заявил Бондаренко.
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