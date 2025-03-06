Штаты дали Зеленскому «черную метку» – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
06.03.2025 12:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 195
 
Дзен, Политика, США, Украина


Следует обратить внимание на заявление соратника президента США Дональда Трампа Илона Маска о том, что Зеленский может обменять мирный переход к демократии на амнистию для себя.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следует обратить внимание на заявление соратника президента США Дональда Трампа Илона Маска о том,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это звучит как угроза для самого Зеленского, потому что в данной ситуации это такая себе морковка впереди ишака, что может быть амнистия, а может быть арест всех капиталов, всех счетов. Американцы чудесно понимают на каких счетах лежат деньги Зеленского, Ермака и всех прочих людей из его окружения.

Понятное дело, что они не считают каждую копейку до зарплаты, и, конечно, понятное дело, что они не держат деньги в Украине. Просто им дали такой сигнал: «Извините, пожалуйста, но вот есть амнистия. А может быть и следующий шаг. Потому что если не будет амнистии, то могут быть применены определенные действия»… Мы видим, что Зеленскому четко дают некую метку, черную или голубую, я уже не знаю», – заявил Бондаренко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить