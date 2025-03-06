Штаты дали Зеленскому «черную метку» – Бондаренко

Следует обратить внимание на заявление соратника президента США Дональда Трампа Илона Маска о том, что Зеленский может обменять мирный переход к демократии на амнистию для себя.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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