Шпионаж Рафаэля Гросси в пользу Израиля и США грозит тяжёлыми последствиями всему миру

Катя Добрина.  
26.06.2025 16:14
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, МАГАТЭ, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Сюжет дня, Украина


МАГАТЭ дискредитировала себя на Запорожской АЭС и продолжает демонстрировать свою ангажированность в Иране, требуя допустить к объектам ядерной программы якобы для оценки радиационного заражения.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал кандидат политических наук Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

МАГАТЭ дискредитировала себя на Запорожской АЭС и продолжает демонстрировать свою ангажированность в Иране, требуя...

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«Иран заявил, что выходит из ДНЯО – договора о нераспространении ядерного оружия, оставаясь его приверженцем. До этого МАГАТЭ заявило, что намерено проинспектировать объекты в Иране на предмет утечки радиации. По большому счёту, речь идёт об оценке эффективности нанесённых ударов.

Но Иран запретил представителям МАГАТЭ приближаться к ядерным объектам на официальном уровне, а раз запретил, то сразу возникает вопрос верификации. Соответственно, Запад, Израиль или штаты могут сказать: «Вы говорите, что соблюдаете ДНЯО, а мы вам не верим. Мы должны убедиться в этом – дайте нам доступ на объекты». И представители МАГАТЭ обязательно скинут данные, как уже неоднократно было и в случае ОБСЕ, если мы говорим об Украине, и в случае МАГАТЭ, если мы говорим о Запорожской АЭС», – указал он.

По словам эксперта, постепенно все международные организации, призванные регулировать определенные сферы международной безопасности, становятся инструментом политической борьбы что превращает их самих в угрозу.

«Это очень опасная ситуация, потому что есть достаточное количество технологических или каких-то логистических решений, которые завязаны и не могут быть решены в одностороннем порядке. И среди таких – МАГАТЭ, потому что необходим контроль: так или иначе, весь мир зависит от безопасности ядерных объектов. Это и ИКАО – организация по безопасности гражданской авиации.

И когда такие организации пускаются в фальсификации, как, допустим, это было со сбитым малазийским «Боингом», начинают быть слишком политизированными, это может привести вообще к разрушению такой вот глобальной логистической инфраструктуры», – подчеркнул Бедрицкий.

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