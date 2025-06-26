Шпионаж Рафаэля Гросси в пользу Израиля и США грозит тяжёлыми последствиями всему миру

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МАГАТЭ дискредитировала себя на Запорожской АЭС и продолжает демонстрировать свою ангажированность в Иране, требуя допустить к объектам ядерной программы якобы для оценки радиационного заражения.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал кандидат политических наук Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иран заявил, что выходит из ДНЯО – договора о нераспространении ядерного оружия, оставаясь его приверженцем. До этого МАГАТЭ заявило, что намерено проинспектировать объекты в Иране на предмет утечки радиации. По большому счёту, речь идёт об оценке эффективности нанесённых ударов. Но Иран запретил представителям МАГАТЭ приближаться к ядерным объектам на официальном уровне, а раз запретил, то сразу возникает вопрос верификации. Соответственно, Запад, Израиль или штаты могут сказать: «Вы говорите, что соблюдаете ДНЯО, а мы вам не верим. Мы должны убедиться в этом – дайте нам доступ на объекты». И представители МАГАТЭ обязательно скинут данные, как уже неоднократно было и в случае ОБСЕ, если мы говорим об Украине, и в случае МАГАТЭ, если мы говорим о Запорожской АЭС», – указал он.

По словам эксперта, постепенно все международные организации, призванные регулировать определенные сферы международной безопасности, становятся инструментом политической борьбы что превращает их самих в угрозу.