Школьные «учебники» Санду воспитывают деление людей на сорта – молдавский политик
Идеология партии президента Молдавии Майи Санду предполагает со школьной скамьи воспитывать почитание гитлеровских последователей, нацизм и ненависть.
Об этом в эфире RTVI заявил молдавский политик из блока «Альтернатива» Марк Ткачук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Их идеология изложена в школьном учебнике до 12 класса. Это настоящий идеологический манифест правящей партии. В котором отчасти посвящено истории румын, отчасти истории Бессарабии или территории частично нынешней Республики Молдова, где в общем-то реабилитируется военный преступник маршал Антонеску.
Кстати, в соседней Румынии за попытки подобного рода реабилитации, т.е. на территории ЕС, светит уголовный срок до 6 лет. В котором рутинизируются, нормализируются вся его деятельность. В котором очень сложно увидеть слово «Холокост».
А вот это этническое разнообразие, характерное для Бессарабии, для нашего края, региона, теперь уже государства, всегда существовавшее испокон веков, представлено как понаехавшие сюда тунеядцы, алкоголики, криминальные элементы, заселённые Советским Союзом», – отметил он.
«Их сюда якобы свозили, и вся эта разноязыкая Молдова нынешняя – это наследники вот этих людей второго-третьего сорта. Такова их идеологическая манифестация собственных взглядов, которые они пытаются передать. Вот с этим они идут в ЕС», – рассказал Ткачук.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: