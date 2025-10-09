Школьные «учебники» Санду воспитывают деление людей на сорта – молдавский политик

Константин Серпилин.  
09.10.2025 22:07
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 98
 
Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия


Идеология партии президента Молдавии Майи Санду предполагает со школьной скамьи воспитывать почитание гитлеровских последователей, нацизм и ненависть.

Об этом в эфире RTVI заявил молдавский политик из блока «Альтернатива» Марк Ткачук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Идеология партии президента Молдавии Майи Санду предполагает со школьной скамьи воспитывать почитание гитлеровских последователей,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Их идеология изложена в школьном учебнике до 12 класса. Это настоящий идеологический манифест правящей партии. В котором отчасти посвящено истории румын, отчасти истории Бессарабии или территории частично нынешней Республики Молдова, где в общем-то реабилитируется военный преступник маршал Антонеску.

Кстати, в соседней Румынии за попытки подобного рода реабилитации, т.е. на территории ЕС, светит уголовный срок до 6 лет. В котором рутинизируются, нормализируются вся его деятельность. В котором очень сложно увидеть слово «Холокост».

А вот это этническое разнообразие, характерное для Бессарабии, для нашего края, региона, теперь уже государства, всегда существовавшее испокон веков, представлено как понаехавшие сюда тунеядцы, алкоголики, криминальные элементы, заселённые Советским Союзом», – отметил он.

«Их сюда якобы свозили, и вся эта разноязыкая Молдова нынешняя – это наследники вот этих людей второго-третьего сорта. Такова их идеологическая манифестация собственных взглядов, которые они пытаются передать. Вот с этим они идут в ЕС», – рассказал Ткачук.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить