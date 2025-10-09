Школьные «учебники» Санду воспитывают деление людей на сорта – молдавский политик

Идеология партии президента Молдавии Майи Санду предполагает со школьной скамьи воспитывать почитание гитлеровских последователей, нацизм и ненависть.

Об этом в эфире RTVI заявил молдавский политик из блока «Альтернатива» Марк Ткачук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Их идеология изложена в школьном учебнике до 12 класса. Это настоящий идеологический манифест правящей партии. В котором отчасти посвящено истории румын, отчасти истории Бессарабии или территории частично нынешней Республики Молдова, где в общем-то реабилитируется военный преступник маршал Антонеску.

Кстати, в соседней Румынии за попытки подобного рода реабилитации, т.е. на территории ЕС, светит уголовный срок до 6 лет. В котором рутинизируются, нормализируются вся его деятельность. В котором очень сложно увидеть слово «Холокост».

А вот это этническое разнообразие, характерное для Бессарабии, для нашего края, региона, теперь уже государства, всегда существовавшее испокон веков, представлено как понаехавшие сюда тунеядцы, алкоголики, криминальные элементы, заселённые Советским Союзом», – отметил он.