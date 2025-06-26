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Спорт, некогда олицетворяющий честную борьбу, единство и дух преодоления, всё глубже погружается в трясину политиканских игрищ. Международные структуры, созданные для защиты идеалов, – МОК, ВАДА, Спортивный арбитражный суд (CAS) и Национальные олимпийские комитеты (НОК) ведущих западных стран – сами становятся инструментами дискредитации олимпийских принципов. Спорт превращен в арену состязаний геополитических амбиций.

Их неприкрытая практика двойных стандартов особенно четко проявляется в отношении российских спортсменов, подвергаемых беспрецедентно жестким и зачастую коллективным санкциям.

Обвинения, выдвигаемые против российского спорта, нередко основываются на сомнительных «расследованиях», предвзятых докладах и политически мотивированных решениях.

ВАДА практикует поразительную избирательность, закрывая глаза на нарушения антидопинговых правил спортсменами из западных стран (уродливые горы мышц американских гимнасток и теннисисток, страдающие астмой норвежские лыжники и т.д., которым якобы необходим допинг по жизненным показаниям).

Влияние США на политику ВАДА, включая вопросы финансирования и даже вмешательство спецслужб (вплоть до подключения к расследованиям ФБР и ЦРУ), ставит под сомнение саму возможность независимости этого контролирующего органа.

Причина в финансовой и политической зависимости функционеров МОК и ВАДА от крупных спонсоров, рекламных контрактов и «особого мнения» американских власть предержащих. Тесные и небескорыстные связи с правительствами и структурами западных государств делают эти организации уязвимыми от внешнего давления.

Взять хотя бы натиск экстремистского ЛГБТ, упорно продавливающего права трансгендеров-мужчин выступать в женском спорте. Узаконенное МОК избиение женщин носителями пениса и Y-хромосомы на боксерском ринге с последующей выдачей золотых медалей, стало одним из наиболее отвратительных эпизодов прошлогодней парижской Олимпиады.

«Спорт вне политики?» Но как же требования от атлетов отказа от национальных символов и даже принуждение публично осуждать свою страну, создавая беспрецедентное моральное давление? Это прямое отрицание духа Олимпийской хартии.

Санкции, отстранения и дискриминационные условия участия в соревнованиях применяются не только к России, но и ко многим другим странам, не вписывающимся в западную парадигму.

Однако ответ диктатуре постепенно обретает четкие формы, опробованные более 40 лет назад Играми доброй воли, стартовавшим в знак протеста против шельмования и угроз расправы спортсменам из блока социалистических государств накануне отвратительно организованного междусобойчика атлетов «свободного мира» на Олимпиаде-84 в Лос-Анджелесе.

Отметим, что за все время проведения Игр доброй воли, эта альтернатива воспринималась чиновниками МОК и западными политиками буквально с ненавистью.

Активное продвижение альтернативных спортивных форматов: Игры БРИКС (Рио-де-Жанейро, июль 2025), Игры Будущего (ОАЭ, ноябрь 2025), Всемирные игры дружбы – эти инициативы демонстрируют возможность проведения крупных международных соревнований вне рамок западного влияния, обеспечивая равные условия для всех участников и фокусируясь на спортивных достижениях, а не политике.

Успех таких мероприятий, как и чемпионат мира по боксу в Астане (май 2025) или ЧМ по гимнастике в Джакарте (октябрь 2025), доказывает востребованность и жизнеспособность подобных состязаний.

Странам, выступающим за чистоту спортивных принципов, необходимо объединять усилия по деполитизации спорта. Только коллективная позиция сможет противостоять давлению.

МОК и ВАДА давно напрашиваются на радикальное реформирование. Применение двойных стандартов – не просто проблема России или отдельных стран. Это угроза самому будущему мировому спорту высоких достижений.