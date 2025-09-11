Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия просчитала мобилизационный потенциал Украины и ее экономические возможности. Экономика оллапсирует на фоне нехватки рабочих рук из-за того, что половина пригодного и работоспособного мужского населения уже «потрачена».

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

