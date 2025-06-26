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Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, бошняк Элмедин Конакович заявил, что президент Республики Сербской Милорад Додик «блокирует всё» по звонку «красного телефона из Москвы».

Под «всё» министр имел в виду вступление БиГ в НАТО и ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В свою очередь, заместитель председателя Совета министров БиГ, серб Сташа Кошарац в разговоре с агентством «Срна» сказал, что своими заявлениями о «злономеренном влиянии России» Конакович вводит в заблуждение боснийскую общественность. И от контактов Милорада Додика с Москвой выигрывает не только Республика Сербская, но и бошнякско-хорватская Федерация БиГ.

«Когда он говорит про что-то Европе и миру, люди просто переглядываются из-за большого количества произнесенных глупостей. По правде говоря, Россия всегда откликается на просьбы президента Додика и Республики Сербской, и Федерация БиГ всегда выигрывает от этих просьб. Конакович это прекрасно знает на примере одобренного экспорта мяса, молока, фруктов и овощей на российский рынок», – отметил сербский зампред боснийского Совмина.

Также Сташа Кошарац отметил, что российский газ обогревает Сараево по самым выгодным ценам благодаря соглашению между Милорадом Додиком и Владимиром Путиным.