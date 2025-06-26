Русофоб, сидящий на дешёвом русском газе: главу МИД Боснии поставили на место

Алексей Топоров.  
26.06.2025 16:32
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Республика Сербская, Россия, Скандал


Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, бошняк Элмедин Конакович заявил, что президент Республики Сербской Милорад Додик «блокирует всё» по звонку «красного телефона из Москвы».

Под «всё» министр имел в виду вступление БиГ в НАТО и ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, бошняк Элмедин Конакович заявил, что президент Республики Сербской...

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В свою очередь, заместитель председателя Совета министров БиГ, серб Сташа Кошарац в разговоре с агентством «Срна» сказал, что своими заявлениями о «злономеренном влиянии России» Конакович вводит в заблуждение боснийскую общественность. И от контактов Милорада Додика с Москвой выигрывает не только Республика Сербская, но и бошнякско-хорватская Федерация БиГ.

«Когда он говорит про что-то Европе и миру, люди просто переглядываются из-за большого количества произнесенных глупостей. По правде говоря, Россия всегда откликается на просьбы президента Додика и Республики Сербской, и Федерация БиГ всегда выигрывает от этих просьб.

Конакович это прекрасно знает на примере одобренного экспорта мяса, молока, фруктов и овощей на российский рынок», – отметил сербский зампред боснийского Совмина.

Также Сташа Кошарац отметил,  что российский газ обогревает Сараево по самым выгодным ценам благодаря соглашению между Милорадом Додиком и Владимиром Путиным.

«Да, русские друзья всегда приходят и оказывают нам помощь на благо всех граждан Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко. И президент Республики Сербской не виноват в том, что у Дино (Конаковича) нет таких друзей, которые отвечают на его телефонные звонки», – подколол он бошнякского демагога.

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