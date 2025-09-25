Россия посрамила бравурные прогнозы Запада – беглый иноагент требует «не обманываться и признать факт»

Игорь Шкапа.  
25.09.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 444
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия сумела опровергнуть прогнозы, будто она не потянет войну с превосходящим ее экономически Западом.

Об этом в интервью «Делфи» заявил бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«До 24 февраля 2022 года было много утверждений, что Путин не может атаковать Украину, не может атаковать Европу, не может атаковать Запад. Потому что, мол, посмотрите на соотношение ВВП НАТО и ВВП России. ВВП стран НАТО, может быть, в 10 или даже в 20 раз больше, поэтому у Путина нет шансов бороться с западными странами», – напомнил либерал.

По его словам, спустя более трех лет «мы получили очень тяжёлые и неприятные уроки».

«Военный потенциал России Путина и её союзников, безусловно, не меньше. А, как мы видим, сейчас даже больше, чем военные ресурсы, использованные Западом в этой войне. И это, пожалуй, самый недооценённый и непризнанный факт, тяжёлая истина этой войны.

Пока этот факт не будет признан, невозможно двигаться вперёд. И если эта ситуация будет продолжаться, это приведёт к огромной неудаче и очень серьёзному поражению не Украины, а всего Запада», – сокрушается Илларионов.

