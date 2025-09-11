Российские «слишком бережные» ответные удары аукнулись Украине десятками коммунальных катастроф

Игорь Шкапа.  
11.09.2025 20:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 376
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинцам не стоит тешить себя тем, что в минувшую зиму в стране не было массовых отключений света, как в предыдущие – страна до сих пор расхлебывает последствия российских ударов по энергообъектам.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам не стоит тешить себя тем, что в минувшую зиму в стране не было...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В комментариях у меня пишут: у нас же ничего не было, нормально прошел отопительный сезон.  Возможно у вас где-нибудь в Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Львове или Киеве – да. Но на фоне этого в прошлом году в отопительном сезоне было 80 коммунальных катастроф», – сказал укро-эксперт.

Он подчеркнул, что это только в Киеве.

«Это когда отключали один дом или целый микрорайон», – уточнил Попенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить