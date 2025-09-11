Российские «слишком бережные» ответные удары аукнулись Украине десятками коммунальных катастроф
Украинцам не стоит тешить себя тем, что в минувшую зиму в стране не было массовых отключений света, как в предыдущие – страна до сих пор расхлебывает последствия российских ударов по энергообъектам.
Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В комментариях у меня пишут: у нас же ничего не было, нормально прошел отопительный сезон. Возможно у вас где-нибудь в Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Львове или Киеве – да. Но на фоне этого в прошлом году в отопительном сезоне было 80 коммунальных катастроф», – сказал укро-эксперт.
Он подчеркнул, что это только в Киеве.
«Это когда отключали один дом или целый микрорайон», – уточнил Попенко.
