России пора переходить к диверсиям по всей Украине – Сапоньков

На украинские теракты России пора ответить организацией диверсий по всей территории Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажи, произошедшее – это для нас сигнал и повод для того, чтобы самим перейти к диверсиям, я настаиваю на этом слове, на территории Украины? Конечно, у них нет таких бомбардировщиков, безусловно, ничего ценного такого нет, но можно, я думаю, найти объекты, которые неплохо бы, чтобы исчезли», – спросил ведущий.

«Да, конечно, пора на территории Украины работать. Понятно, что это те же самые релейные шкафы, чем они у нас занимаются. Ну и прочее. Действительно, объектов очень много, если так начать вдумываться.

То есть это, как минимум, перегружает правоохранительную систему, спецслужбы и так далее, и тому подобное. Перегружает жизнь страны. То, чем они на нашей территории именно и занимаются», – ответил Сапоньков.