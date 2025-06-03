России пора переходить к диверсиям по всей Украине – Сапоньков

Владимир Гладков.  
03.06.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На украинские теракты России пора ответить организацией диверсий по всей территории Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На украинские теракты России пора ответить организацией диверсий по всей территории Украины. Об этом...

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«Скажи, произошедшее – это для нас сигнал и повод для того, чтобы самим перейти к диверсиям, я настаиваю на этом слове, на территории Украины? Конечно, у них нет таких бомбардировщиков, безусловно, ничего ценного такого нет, но можно, я думаю, найти объекты, которые неплохо бы, чтобы исчезли», – спросил ведущий.

«Да, конечно, пора на территории Украины работать. Понятно, что это те же самые релейные шкафы, чем они у нас занимаются. Ну и прочее. Действительно, объектов очень много, если так начать вдумываться.

То есть это, как минимум, перегружает правоохранительную систему, спецслужбы и так далее, и тому подобное. Перегружает жизнь страны. То, чем они на нашей территории именно и занимаются», – ответил Сапоньков.

«Опять же, не идет речь о том, чтобы пускать под откос гражданские поезда. Упаси бог таким заниматься. Но работать с этим надо, потому что инструменты-то эффективны, как показали те же самые действия Украины. И достаточно бюджетные, то есть для этого не надо подсылать ракеты стоимостью 5-10 миллионов долларов, достаточно просто работать с агентурой и, соответственно, какими-то достаточно бюджетными средствами достигать результатов, которые именно перегружают вертикаль власти», – добавил он.

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